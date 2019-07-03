Win 10 Tweaker - Лучший твикер для Windows

Win 10 Tweaker - это поистине находка!

Эта казалось бы небольшая, но очень мощная программа позволяет сделать полную оптимизацию и очистку Windows в несколько кликов.

Предлагает пользователю исключительно самые востребованные параметры и опции.

НАПРИМЕР

Отключение встроенных параметров телеметрии

Персональная настройка интерфейса и контекстного меню

Отключения всех неиспользуемых служб Windows

Удаления предустановленных приложений

Управления автозагрузкой программ и пр.

Программа не пускает пыль в глаза, демонстрируя бесполезные возможности.

В Win 10 Tweaker собраны только самые востребованные параметры и опции.

Многие параметры включают в себя десятки других, чтобы сэкономить время на выборе галочек, и, опять же, не пускать пыль в глаза пользователю.

Каждый пункт-твик имеет подробное описание-подсказку при наведении мыши на него.

Win 10 Tweaker избавлен от дополнительных модулей типа nircmd, самораспаковывающихся архивов SFX и библиотек, в которых нуждаются другие твикеры.

В программе заложено всё, что нужно для применения настроек на лету.

Если пользователю что-то не нужно, система не будет загажена ни единым байтом.

Всё можно легко вернуть как было!

Win 10 Tweaker не просто откатывает действия, если Вы пользуетесь отдельной иконкой перед чекбоксом, а восстанавливает именно системные значения.

Это может быть полезно тем, кто не знает, как вернуть то, что поломал другой твикер.