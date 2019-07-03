Win 10 Tweaker - Лучший твикер для Windows
Win 10 Tweaker - это поистине находка!
Эта казалось бы небольшая, но очень мощная программа позволяет сделать полную оптимизацию и очистку Windows в несколько кликов.
Предлагает пользователю исключительно самые востребованные параметры и опции.
НАПРИМЕР
- Отключение встроенных параметров телеметрии
- Персональная настройка интерфейса и контекстного меню
- Отключения всех неиспользуемых служб Windows
- Удаления предустановленных приложений
- Управления автозагрузкой программ и пр.
Программа не пускает пыль в глаза, демонстрируя бесполезные возможности.
В Win 10 Tweaker собраны только самые востребованные параметры и опции.
Многие параметры включают в себя десятки других, чтобы сэкономить время на выборе галочек, и, опять же, не пускать пыль в глаза пользователю.
Каждый пункт-твик имеет подробное описание-подсказку при наведении мыши на него.
Win 10 Tweaker избавлен от дополнительных модулей типа nircmd, самораспаковывающихся архивов SFX и библиотек, в которых нуждаются другие твикеры.
В программе заложено всё, что нужно для применения настроек на лету.
Если пользователю что-то не нужно, система не будет загажена ни единым байтом.
Всё можно легко вернуть как было!
Win 10 Tweaker не просто откатывает действия, если Вы пользуетесь отдельной иконкой перед чекбоксом, а восстанавливает именно системные значения.
Это может быть полезно тем, кто не знает, как вернуть то, что поломал другой твикер.
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