The Great Suspender - Снижение потребления ОЗУ в Google Chrome
Заставь свой браузер работать быстрее, приостанавливая неактивные вкладки!
Именно это делает данное расширение.
И это будет особенно полезно обладателям слабых компьютеров или ноутбуков, в которых мало ОЗУ на борту.
С помощью данного расширения париться больше не придется, оно заморозит вкладку которую ты сам не закрыл но и долго уже не открывал.
А когда (и если!) ты на нее вернёшься, The Great Suspender разморозит вкладку и ты сможешь продолжить наслаждаться сёрфингом в Сети 😎
ВОЗМОЖНОСТИ
- Белый список сайтов, которые никогда не надо замораживать
- Скриншот страницы до заморозки
- Сильно ускоряет Chrome при перезапуске (если было открыто много вкладок)
- Возможность не замораживать вкладки, на которых играет музыка или видео
- Автоматом определяет страницы, которые не надо замораживать (например такие, где Вы заполняете данные или еще что-то)
- Полная тонкая настройка
- Открытый исходный код (100% безопасно к использованию)
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