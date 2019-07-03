The Great Suspender - Снижение потребления ОЗУ в Google Chrome

Опубликовано 03.07.2019 Система Система 34,311 скачивания

Заставь свой браузер работать быстрее, приостанавливая неактивные вкладки!

Именно это делает данное расширение.
И это будет особенно полезно обладателям слабых компьютеров или ноутбуков, в которых мало ОЗУ на борту.
С помощью данного расширения париться больше не придется, оно заморозит вкладку которую ты сам не закрыл но и долго уже не открывал.
А когда (и если!) ты на нее вернёшься, The Great Suspender разморозит вкладку и ты сможешь продолжить наслаждаться сёрфингом в Сети 😎

ВОЗМОЖНОСТИ

  • Белый список сайтов, которые никогда не надо замораживать
  • Скриншот страницы до заморозки
  • Сильно ускоряет Chrome при перезапуске (если было открыто много вкладок)
  • Возможность не замораживать вкладки, на которых играет музыка или видео
  • Автоматом определяет страницы, которые не надо замораживать (например такие, где Вы заполняете данные или еще что-то)
  • Полная тонкая настройка
  • Открытый исходный код (100% безопасно к использованию)

 

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Комментарии

SPACE - стрелять

- лететь

F - спец. выстрел (когда готово)

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