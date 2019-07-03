The Great Suspender - Снижение потребления ОЗУ в Google Chrome

Заставь свой браузер работать быстрее, приостанавливая неактивные вкладки!

Именно это делает данное расширение.

И это будет особенно полезно обладателям слабых компьютеров или ноутбуков, в которых мало ОЗУ на борту.

С помощью данного расширения париться больше не придется, оно заморозит вкладку которую ты сам не закрыл но и долго уже не открывал.

А когда (и если!) ты на нее вернёшься, The Great Suspender разморозит вкладку и ты сможешь продолжить наслаждаться сёрфингом в Сети 😎

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