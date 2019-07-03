Mz Game Accelerator - Оптимизация и ускорение игр перед запуском

Game Accelerator - программа для настройки компьютера на максимальное быстродействие и стабильность в играх.

Не делает ничего сверхкрутого, просто автоматически (вместо Вас) проставляет высокий приоритет, ставит на паузу ненужные службы и всё в таком духе.





Очень проста в использовании и не требует от юзера каких-то особенных знаний.

В дополнение к возможностям оптимизации, в Game Accelerator включены модуль дефрагментации памяти и жесткого диска, модуль мониторинга состояния ПК, а также модуль для диагностики DirectX.

Поддерживает самые последние процессоры и графические карты.

Включены специальные настройки оптимизации для более чем 1000 игр.

Собственно говоря, как Geforce Experience только на минималках.